Känguruh-Theater: Der Wolf und die drei kleinen Schweinchen

Dem alten Wolf ist langweilig. Da erfährt er, dass in der Nähe drei junge Schweinchen sind. Sogleich möchte er diese jagen und erschrecken.

Auf einer Wiese tanzen und singen Nif-Nif, Nuf-Nuf und Naf-Naf. Als ein Gewitter kommt, zerstreiten sich die Brüder, was sie tun sollen und jeder beschließt für sich ein eigenes Haus zu bauen. Nif-Nif baut sich eines aus Stroh, Nuf-Nuf eines aus Laub. Beide lachen den Ältesten, Naf-Naf, aus, weil er sich so viel Arbeit macht, um sein Haus aus Stein fertig zu stellen. Da entdeckt sie auch schon der Wolf. Mit Verstellung und Tricks vertreibt er Nif-Nif und Nuf-Nuf aus ihren luftigen Häusern zu vertreiben. In höchster Not fliehen sie zu Naf-Naf, der sie im Steinhaus bei sich aufnimmt. Als der Wolf versucht zu den dreien einzudringen, gibt es eine überraschende Wendung: Naf-Naf kann nicht nur sichere Häuser bauen, er kann auch zaubern….! Was wird nun aus dem wilden Wolf ? Man wird sehen…