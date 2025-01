Känguruh-Theater: Für Hund und Katz ist auch noch Platz

„Die Hex´ wollt´ eine Reise machen. Drum packt sie ihre sieben Sachen. Hut, Zauberstab und Zaubertopf und eine Schleife für den Zopf. Die Katze hat sie auch dabei, zusammen sind sie also zwei…“

Auf ihrer Reise kommen weitere Begleiter hinzu: ein Hund, ein Vogel und und ein Frosch. Solch einer großen Last ist der Besen nicht gewachsen, sodass er zerbricht und seine Passagiere herabfallen – die Tiere in einen Sumpf und die Hexe vor die Füße eines hungrigen Drachen. Als die Gefahr am größten ist (Der Drache hat Hunger auf „Hexe mit Pommes zum Abendessen“.), taucht aus dem Sumpf ein gruseliges Schlammmonster auf und schlägt den Drachen in die Flucht. Kann die Reise weitergehen?

Nach dem Bilderbuch „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ von Julia Donaldson und Axel Scheffler, Übs. Mirjam Pressler, Verlag Beltz & Gelberg.