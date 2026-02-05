Käpitän Knitterbart und seine Bande

Wisst ihr, was der „Blutige Hering“ ist? „Der Blutige Hering“ war Käpten Knitterbarts stolzes Schiff. Und Käpten Knitterbart, der Schrecken aller Meere.

Er konnte sogar gegen den Wind segeln! Vor ihm fürchteten sich die Seeleute vom Skagerak bis zur Tasmanischen See. Jedes Schiff, das nur in seine Nähe kam, wurde geentert und ausgeraubt! Eines Tages überfiel er ein kleines unscheinbares Schiff, das keine große Beute versprach. Er hätte es lieber vorbeifahren lassen sollen. Denn auf diesem Schiff saß Molly. Molly – ein kleines Mädchen auf dem Weg zu ihrer Oma. Und dieses kleine Mädchen wird er wohl nie wieder vergessen. Mary die Windfängerin erzählt euch mit welchem uralten und cleverem Trick sich Molly letztendlich rettet.