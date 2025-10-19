Käpt´ n Knitterbart...und Mee(h)r

Sophies Opa war Seefahrer (ein echter!) und hat ihr seine alte Seemannskiste hinterlassen.

Darin hat sich allerlei Krimskrams angesammelt und auch eine Ratte hat sich darin eingerichtet. Gemeinsam erfinden Sophie und Kralle, die Ratte, im turbulenten Zusammenspiel die rasante Geschichte von Käpt’n Knitterbart (der Schrecken aller Meere!) und seinem Schiff dem Blutigen Hering, dem unbesiegbaren kleinen Mädchen namens Molli und einer wunderbaren Piraten-Mama, der großen wilden Berta - und natürlich kommt es am Ende zum großen Finale: ein Kampf Piraten gegen Piratinnen... Attacke!

Eine großartige Geschichte nach dem Kinderbuch „Käpten Knitterbart und seine Bande“ von Cornelia Funke. Mit Mensch und Ratte. Mit Schlachtalarm und Seemannsgarn. Und voller Fantasie.