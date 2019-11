Ein Matrose auf dem Meer hat es manchmal ganz schön schwer. Vom Kapitän einmal ganz zu schweigen. Die Vorratskammer ist bis auf eine einsame Konserve meist leer, die Wellen sind wild und die Männer auf den feindlichen Flotten wetzen schon mal die Säbel.

Zum 10 - jährigen Jubiläum der Kinderbuchreihe von Jutta Langreuter und Silvio Neuendorf erlebt der liebenswürdige Angeber-Pirat "Ich bin Käpt'n Sharky, der Schrecken der Meere!" viele Abenteuer , die am Ende alle gut ausgehen und mit einem kräftigen Schluck Gluglu begossen werden.

Sharky der sich an Bord ziemlich langweilt, "entführt" kurz entschlossen den pfiffigen Blondschopf Michi, der am Strand sitzt und sich ebenfalls nach Abwechslung sehnt. Die beiden werden schnell Freunde und kämpfen fortan gemeinsam - unterstützt von Ratte, dem schwerhörigen Matrosen - gegen Schurken wie denn Alten Bill oder die schusseligen Piratenjäger des Admirals. Außerdem geht ihnen beim Angeln eine Flaschenpost mit einer alten, vergilbten Schatzkarte an den Haken.

Die perfekt dosierte Mischung aus stilechtem Piratengefühl und kindgerechten Späßen machen Käpt'n Sharky so charmant.

Eine zeitlose Freundschaftsgeschichte über Mut, Angst und Zusammenhalt macht "Käpt'n Sharky" auch für Erwachsene sehenswert.

Ein musikalischer Riesenspaß für Groß und Klein!

Die Spieldauer beträgt incl. Pause ca. 90 Minuten.

Altersempfehlung: Ab 4 Jahre.