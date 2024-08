"Käptn Knitterbart“- Ein Piratenstück nach dem Buch von Cornelia Funke mit dem Theater Knuth

Eigentlich wollte Käpten Knitterbart das Piratenleben ja aufgeben. Aber dann hört er von einem Schatz und ändert ganz schnell seine Meinung. Und so geht es volle Kraft voraus zur Schatzinsel. Dort lauern jedoch viele Gefahren...

Ein Piratenleben - ein Leben voller Abenteuer.

Erzählt wird die Geschichte vom Roten Bill, einem Pirat, der alles verloren hat. Voller Leidenschaft gibt er sein Schicksal preis - singend, weinend und lachend.

Doch auch sein Widersacher Käpten Knitterbart hat Pech, ein Seeungehäuger kommt ihm in die Quere und der Schatz versinkt in der tiefen See.

Gespielt wird in offener Spielweise, es entsteht ein Spiel im Spiel. Das Bühnenbild besteht aus Alltagsgegenständen und Objekten. Taue, eine Zinkwanne, eine Leiter, ein Überseekoffer und vieles mehr. Vor den Augen der Kinder entstehen Meer, Dschungel, Schlingpflanzen und die Schatzinsel taucht auf. … Gespielt vom Theater Knuth aus Holzheim. Für Kinder ab 5 Jahren. Bitte haben Sie Verständnis, dass jüngere Kinder nicht mit dabei sein dürfen!