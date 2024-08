Fermentieren – Altes Wissen neu entdeckt

Gemüse wird schon seit Jahrhunderten in vielen Ländern fermentiert, um dieses haltbar zu machen. Es ist eine nachhaltige Möglichkeit Gemüse länger zu lagern und ist sehr wertvoll für den Körper. In diesem Kurs wird das altes Wissen um das milchsaure Einlegen, das sogenannte Fermentieren, erklärt und auch in kleinen Mengen praktisch umgesetzt. Bitte mitbringen: Schürze, Geschirrtuch und zwei Schnapsgläser. Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung über die Volkshochschule Backnang Nähere Informationen: Backnang blüht auf | Stadt Backnang