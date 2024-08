RadKULTUR-Tag

Auf dem Schulcampus Maubacher Höhe werden ab 11.00 Uhr die Sieger aus dem diesjährigen Stadtradeln prämiert und viele Aktionen und Informationen rund um das Thema Fahrrad geboten. FahrradCheck, Fahrrad-Waschanlage, Fahrrad-Codierung, Fahrrad-Parcours, BikesnBoards präsentiert die neuesten Modelle, Infostand zum Lastenrad-Verleih LaRa, Essen und Getränke, Informationen zu den Planungen der Stadt Backnang, und vieles mehr.

Um 10.00 Uhr lädt der ADFC zu einer Fahrrad-Demo ein, die zum Veranstaltungsort führt, Kinder können sich in Begleitung um 10.30 Uhr der Critical Mass anschließen. Treffpunkt jeweils in der Jahnstraße, am Parkplatz Stadthalle.