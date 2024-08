Die Leidenschaft von Malte Vief und Florian Mayer für Rockmusik zeigt sich bereits bei den ersten Tönen. Trotz - oder gerade wegen - ihrer klassischen-konzertanten Ausbildung erwartet die Zuhörenden ein umfassendes emotionales Spektrum an verschiedensten musikalischen Einflüssen und man fragt sich zu Recht: „War Vivaldi bereits Rock?

Die spannenden Interpretationen und Übersetzungen die Malte und Florian auf Gitarre und Geige auf die Bühnen zaubern, sprühen von kompositorischem Witz, überraschender Virtuosität und überzeugen mit technischen Zauberkniffen.

Die beiden Saitenkünstler sind keine Unbekannten in der Musikwelt.

Malte Vief ist Gitarrist mit einer hervorragenden Ausbildung an der Musikhochschule Carl Maria von Weber in Dresden. Sein Talent überzeugte und so unterrichtete er dort schon während seines Studiums. Als international ausgezeichneter Komponist für Kammer- und Gitarrenmusik, veröffentlichte er zahlreiche Notenausgaben und bis heute 7 Alben. Er gewann mehrere Internationale Contests und freute sich über die Nominierungen mehrerer Alben für den „Preis der deutschen Schallplattenkritik“.

Florian Mayers Violinen-Ausbildung begann bereits mit 6 Jahren. Mit 20 Jahren kam er an die Musikhochschule Carl Maria von Weber. Sein Meisterklassenexamen 2003 bestand aus einer mehrteiligen Konzertreihe mit Facetten aus klassischer Kammermusik, Salonmusik, Jazz und Weltmusik. Er war Mitglied der Dresdener Sinfoniker, Sologeiger der Weltmusikband „Das Blaue Einhorn“ und in Europa, Asien und Mittelamerika unterwegs. Als Solist ist er am Dresdener Staatsschauspiel und am Staatstheater Cottbus zu erleben.

Beide Musiker stehen für ein mitreißendes Konzerterlebnis mit rockiger Kammermusik zwischen lyrischer Schönheit und druckvoller Direktheit.

Ihre Leidenschaft für die Musik mit ihren vielen Facetten und Interpretationsmöglichkeiten ist ansteckend.

Heavy Classic ist eine freudige Fundgrube, die das Herz höherschlagen lässt: Unbedingt hören, sehen und erleben, was möglich ist!