Wer gerne Gesellschaftsspiele mag, ist beim Spielecafé im club junges europa backnang e.V. gut aufgehoben. Über 100 Brett- und Gesellschaftsspiele können ausprobiert werden. Mehrere Tutoren erleichtern den Einstieg in die Regelwerke der Spiele. Wer einmal was Neues probieren oder auch nur in gemütlicher Atmosphäre mit Gleichgesinnten spielen möchte, der ist hier genau richtig.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Verköstigung wird angeboten.