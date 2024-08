Vivi Vassileva & Frank Dupree

Die besten Orchester reißen sich um sie, denn sie hat nicht nur Talent, sondern auch Charme und Charisma. Vivi Vassileva heißt die junge, energiegeladene Schlagzeug-Virtuosin aus Hof. Sie war Studentin des legendären Peter Sadlo, Preisträgerin beim ARD-Musikwettbewerb und wurde 2023 mit dem Leonard Bernstein Award geehrt. Doch sie tritt nicht nur gerne als Solistin, sondern auch als Kammermusikpartnerin auf. So wie in diesem Konzert mit dem Pianisten Frank Dupree.

Der Titel ihres Programms Face to Face ist inspiriert von den hochvirtuosen Kompositionen von Thierry Deleruyelle und Liu Heng, die hier aufgeführt werden. Im intensiven Zusammenspiel lotet das Duo die Farbklänge und Rhythmuslandschaften in Werken von John Psathas, Jakob Gade und Aziza Mustafa Zadeh aus und erkundet die mitreißenden und traumverlorenen Welten in Speaking Drums von Peter Eötvös und dem berühmten Jazzstandard Spain von Chick Corea, das ganz klassische Wurzeln hat.