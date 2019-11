Kreismusik und Delta Konzerte präsentieren:

Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi - Klubtour Winter 2020

Käptn Peng und die Tentakel haben sich eine besondere kleine Tour ausgedacht. Im Januar 2020 entern sie Clubs, in denen sie in ihrem Tourleben besonders gerne gespielt haben und versuchen, eine Reihe spezieller Konzerte zu geben. Keine Riesenbühnen, keine Kackakustik, keine überfüllten Säle - intimes Schwitzen bei kompaktem Auf-die-Nüsse-Sound. Wer Lust hat sich von den Tentakeln acht mal in der Mitte falten zu lassen, der hole sich schleunigst Karten. Es wird cremig!