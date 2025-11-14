Käse. Kotze. Kunstblutbeutel.

Eine Requisiteurin, die trotz Ruhestand immer noch stundenweise in ihrem Theater arbeitet, um ihre kleine Rente aufzubessern, steht plötzlich vor wartendem Publikum.

Der anfängliche Ärger über eine offensichtliche Fehlplanung weicht einem ihr nicht geahnten Mitteilungsbedürfnis. Sie öffnet den Vorhang in eine Welt voller Skurrilitäten, gibt aber auch Einblicke in ihren inneren Seelenzustand. Sie erzählt aus ihrem Arbeitsalltag und packt aus, was hinter den Kulissen passiert – eine faszinierende Mischung aus Nachdenklichkeit und Komik.

Marianne Seidel, vor ihrer Rente selbst langjährig als Requisiteurin am LTT beschäftigt, spielt diese Frau „authentisch, berührend und humorvoll“ und das Premierenpublikum feierte sie groß bei der Uraufführung des Stückes in Reutlingen, was sie gemeinsam mit der Regisseurin Uschi Famers entwickelt und geschrieben hat.

„Es gibt gute Gründe, weshalb man dieses Stück gesehen haben sollte: Zum Beispiel, wenn Sie sich schon immer gefragt haben, wie ein Theaterdolch funktioniert … oder eben nicht. Wenn Sie erfahren möchten, was das für Leute sind, die im Verborgenen an Theaterproduktionen mitwirken. Wenn Sie nichts Geringerem als dem Sinn des Lebens ein wenig auf die Spur kommen möchten. Der kluge und witzige Text wird originell und spielfreudig umgesetzt – natürlich auch mit ganz besonderen Requisiten.“