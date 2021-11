Käse trifft Kunst - Autorenlesung mit Yasmin Mai-Schoger im alten Gewölbekeller

Die Reutlinger Autorin liest aus ihren Büchern "Die Achalm", "Der Hausberg" und "Ach, Alm - G'schichta rond om d'Achel" und entführt die Zuhörer mit ihren Geschichten und Gedichten an den Reutlinger Hausberg, an die Echaz und an andere schöne Pfade und Wege - umrahmt wird der Abend mit Live-Musik und bunten Käsevariationen. Lassen Sie sich kulinarisch, literarisch und musikalisch verwöhnen und gehen Sie mit auf eine wundervolle Reise.

Käse trifft Kunst - Ein Abend rund um die Achalm, Echaz & Co

Eine literarische Atempause mit Käse-Arrangement für Genießer

Versanstaltungsort: Alter Gewölbekeller im Haus der Stukkateure in Reutlingen - Lederstraße 90, 72764 Reutlingen

Anmeldung bei Malte Looman's Mäusefalle - Ihr Käsefachgeschäft in der Reutlinger Markthalle - Email: Malte@loomans-maeusefalle.de - Tel.: 0179 651 4957

Einlass unter den aktuellen Corona-Bedingungen