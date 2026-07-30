Wein und Wild à la carte

Genießen Sie heimisches Wild und andere regionale Gerichte im Panoramasaal oder auf der Terrasse.
Zubereitet vom Landgasthof Stromberg aus Ochsenbach zu den feinen Tropfen vom Panoramaweingut Baumgärtner. Außerdem erwartet Sie: Neuer Wein & Zwiebelkuchen, Kaffee & Kuchen, sowie Wandermöglichkeiten durch die herbstlichen Weinberge. Im Panoramasaal und in unserer Probierstube können wir Ihnen auch Plätze reservieren.
täglich von 11 – 21 Uhr
durchgehend warme Küche bis 20:30 Uhr
Info
Panorama Weingut Baumgärtner An der Steige 94, 74343 Hohenhaslach
Essen & Trinken