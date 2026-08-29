Schokolade und Wein

Erleben Sie bei dieser Weinprobe die Harmonie zwischen unseren Weinen und den speziell kreierten Schokoladen der Schokoladenmanufaktur Schell aus Gundelsheim.

Sektempfang, Kellerrundgang mit Pralinenprobe im Holzfasskeller und ein warmes Buffet sind inklusive. Eine ideale Geschenkidee! Drucken Sie das Ticket aus und verschenken es als Gutschein oder leiten Sie das Ticket gleich per Mail an den Beschenkten weiter.