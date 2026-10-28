Erleben Sie winterliche Genussmomente auf unserer Winter-Weinterrasse mit Glühwein, Punsch, feinen Weinen und Sekt zu Dinnete aus dem Holzbackofen, Käseraclette und frischen Waffeln.

Gemütliche Sitzplätze, Feuerschalen, Lichterglanz und Weihnachtsmusik sorgen für eine stimmungsvolle Weihnachts-Atmosphäre. Bei ungemütlichem Wetter gibt es auch Sitzplätze im Panoramasaal oder Weinkeller. Die Winter-Weinterrasse findet bei jeder Witterung statt.