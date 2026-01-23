Käsloibla. Wer hat sich nur diesen Bandnamen ausgedacht?!

Schuld war ein Plochinger Straßenfest. Dort traten die Deutschrocker der Gruppe „IRIS“ nicht mit ihren eigenen Songs sondern erstmals als Coverband auf. Deshalb musste ein neuer Name her: Käsloibla.

Diesen Spitznamen kennen die Plochinger seit 1894. Damals war ein Güterzug entgleist und Backsteinkäse auf die Schienen gefallen.

Über Jahrzehnte hinweg stand die Coverband mit dem würzigen Bandnamen für durchtanzte Nächte und packende Live-Musik. Mit den Jubiläumskonzerten zum 10-, 20- und 25-jährigen Bestehen setzten Käsloibla weitere musikalische Glanzlichter.

Jetzt, weit 40 Jahre nach ihrer Gründung, einer schöpferischen Pause und etlichen Gerüchten um eine Reunion lebt die Legende am 08.02.2025 weiter: Die wiedervereinigten Käsloibla bringen das Vier Peh zum Beben!