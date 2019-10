Im neuen Gewand begrüßt der Weihnachtsmarkt seine Gäste: Aus dem bisherigen Heilbronner Weihnachtsmarkt wird der Käthchen Weihnachtsmarkt Heilbronn.

Mit Holzhütten, Tannenbäumen und dem Duft nach Punsch und Glühwein lädt der Käthchenmarkt zu einem Bummel rings um die Kilianskirche und den Marktplatz ein.

Ein neuer großer Adventskalender auf dem Marktplatz erwartet die Besucher mit täglichen Gewinnen. Zudem werden ein vielfältiges Rahmenprogramm und viele Käthchen-Überraschungen geboten. Ebenfalls neu: Jeden Donnerstag können Kinder von 4 bis 11 Jahren in der Bäckerwerkstatt der Bäckereien Mitterer und Härdtner ihr eigenes Lebkuchenhaus basteln. Um Voranmeldung wird gebeten.

Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie einen tollen Tag in der Käthchenstadt.

Am Samstag, 30. November findet bis 22 Uhr das Weihnachts Nightshopping statt.

Erledigen Sie ihre Weihnachtseinkäufe ganz entspannt beim Nightshopping ohne Stress, mit Glühwein und Lebkuchen inklusive. Viele Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet, die Stände des Heilbronner Weihnachtsmarkts sogar bis 23 Uhr. So schön kann Weihnachtsshopping sein …

Weihnachtsbastelei in der Bäckerwerkstatt. Kinder basteln ihr eigenes Lebkuchenhaus.

Auf dem Käthchen Weihnachtsmarkt bieten die Bäckereien Mitterer und Härdtner dieses Jahr die Weihnachtsbastelei in der Bäckerwerkstatt auf dem Marktplatz an. Unter Anleitung von fleißigen Bäcker-Elfen können angehende Nachwuchsbäcker ihrer Kreativität freien Lauf lassen, ihr eigenes Lebkuchenhaus basteln und mit nach Hause nehmen. Das Angebot richtet sich an Kinder und Gruppen im Alter von 4 bis 11 Jahren.

INFOS & ANMELDUNG

Termine: immer donnerstags während des Käthchen Weihnachtsmarkts Heilbronn

am 28.11., 5.12., 12.12. und 19.12.2019

Uhrzeit: jeweils um 11 Uhr, 13 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr

Dauer: ca. 30-45 Minuten

Preis: 7,50 Euro pro Kind

Ort: Marktplatz, Bäckerwerkstatt