Käthchen Weihnachtsmarkt Heilbronn

Mandelduft und Lichterglanz: Mit seinen festlich geschmückten Ständen verwandelt der Käthchen Weihnachtsmarkt die Heilbronner Innenstadt in eine zauberhafte Winterwelt. Käthchen-Dekorationen, Käthchen-Christstollen, Schokolade und Glühweinduft locken in die festlich illuminierte Innenstadt. Viele Highlights und weihnachtliche Stimmung erwarten die Besucher.

Mit Holzhütten, Lichterketten und Tannenbäumchen rings um die imposante Kilianskirche entsteht eine einladende Winterwelt. An 65 Ständen gibt es duftenden Glühwein, Punsch und Naschereien. Handgemachte Geschenke aus den Werkstätten der Beschicker, Schönes und Nützliches wie warme Wollsocken gibt es in allen Farben und Größen.

Kinder und Familien

Kinderherzen werden höherschlagen, wenn sie die Käthchen-Bimmelbahn entdecken. Und die Käthchen-Kunsteislaufbahn auf dem Kiliansplatz wird Familien begeistern. Auch auf der Bühne am Marktplatz wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Das Heilbronner Käthchen liest samstags und sonntags um jeweils 16 Uhr Weihnachtsgeschichten vor. Am 6. Dezember verteilt der Nikolaus gemeinsam mit dem Käthchen Leckereien. Mit Kinderkarussells und vielen weiteren Attraktionen bietet der Käthchen Weihnachtsmarkt spannende Unterhaltung für die Kleinen und lässt die Zeit bis Weihnachten wie im Flug vergehen.

Stadtführungen und Angebote

Gemeinsam mit einem Stadtführer und der Heilbronner Symbolfigur tauchen Sie in die Stadtgeschichte ein. Die erste Führung "Weihnachten mit dem Käthchen" findet am Samstag, 2. Dezember (auch am 9. und 16. Dezember) um 16 Uhr statt.

Öffnungszeiten:

täglich 11 bis 20 Uhr

am 26.11. bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen (Totensonntag)

am 4.12. schließt der Markt um 19 Uhr (Gedenktag zum Angriff auf Heilbronn)