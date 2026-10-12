Öffnungszeiten:

Eröffnung am Dienstag, 24. November um 18 Uhr

täglich 11 bis 20 Uhr

Am 4. Dezember schließt der Käthchen Weihnachtsmarkt bereits um 19 Uhr (Gedenktag zum Angriff auf Heilbronn).

Mit festlich geschmückten Ständen verwandelt der Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt die Innenstadt in eine stimmungsvolle Winterwelt. In 65 Holzhäuschen warten Kulinarisches, Handwerkskunst und Geschenkideen. Schwerpunkt ist wie immer der Marktplatz vor dem Rathaus und der Kiliansplatz.

Der Heilbronner Weihnachtsmarkt wird nachhaltiger. Mit dem KI-Abfallscanner SortMate wird Recycling zum Kinderspiel: Einfach ein Foto vom Gegenstand machen, und die App zeigt sofort an, in welche Tonne er gehört. Die Anwendung ist in 7 Sprachen verfügbar.

Weitere Informationen rund um den Käthchen Weihnachtsmarkt Heilbronn folgen.

Vormerken! Der Käthchen Weihnachtsmarkt findet voraussichtlich von 23. November bis 22. Dezember 2027 statt.