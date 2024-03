Käthe Kollwitz - eine Kunstexkursion nach Frankfurt

Die hier vorgestellte Exkursion nach Frankfurt führt uns zu zwei der renommiertesten Einrichtungen der deutschen Kunstmuseumsszene. Zunächst werden wir kurz nach unserer Ankunft in Frankfurt das Liebighaus besuchen, welches nicht nur über außergewöhnlich schöne Gärten verfügt, sondern auch eine beeindruckende Skulpturensammlung beherbergt, von denen wir reichlich in Führung erzählt und erklärt bekommen. Nach einer Pause, die Sie noch im Museum verbringen oder auch am nahen Ufer des Mains frei gestalten können, begeben wir uns dann in das Städel Museum. Dort sind wir, ebenfalls mit einer Führung, zu Gast in der umfassenden Ausstellung von Käthe Kollwitz (1867-1945) einer der bekanntesten deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, die uns sicherlich mit vielen Eindrücken und Gesprächsstoff für die Rückfahrt versorgt.

Gebühr: 95,00.- Euro

Anmeldung über die vhs Pfullingen: Telfon 07121/9923-0 und www.vhs-pfullingen.de

Veranstaltungsnummer: A2115