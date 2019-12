Kätzchen Schnute

Schnute ist ein süßes, aber faules Kätzchen: „Mannomann, hab’ ich einen Hunger!“, jammert es. „Aber Mäusefangen ist ja so schwierig … und sooo anstrengend …“ Eines Tages trifft Schnute den lustigen Zauberer Pipifax, der ihr das Katzenparadies auf Erden verspricht: Essen, was und so viel sie will. Da kann das verfressene Tierchen nicht Nein sagen. Doch alles hat seinen Preis … und der Zauberer nicht nur Gutes im Sinn! Jetzt können nur noch die Kinder helfen, dass Schnute keine Dummheiten macht.

Von und mit Sandra Jankowski und Frank Klaffke