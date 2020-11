Solistin: Elena Harsányi, Sopran

Solist: Willi Kronenburg, Orgel

Dirigent: Michael Alexander Willens

Concerti grossi, Konzerte und Motetten von Händel

G. F. Händel:

– Orgelkonzert F-dur op. 4, 4

– „Silete Venti“ HWV 242 Motette für Sopran und Orchester

– Concerto grosso D-dur op. 6, 5 für Streicher und Basso continuo

– „Gloria in excelsis Deo” HWV deest, Messesatz für Sopran, Streicher und Basso continuo

Ausdrucksstark, virtuos und pointiert bis ins Detail – die Kölner Akademie entführt auf eine Zeitreise durch die klassische Musik. Das breit gefächerte Repertoire reicht vom Barock des 17. bis in die Gegenwart des 21. Jahrhunderts und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Für seine Gastspiele bei bekannten Festivals und in bedeutenden Konzerthäusern in Europa, Südamerika, der Türkei, Japan und Taiwan hat das Ensemble höchste Anerkennung in Kritiker­kreisen erhalten. Viele Auftritte wurden live im Rundfunk gesendet oder für das Fernsehen aufgezeichnet.

Elena Harsányi studierte an den Musikhoch­schulen in München und Saarbrücken bei Christiane Iven und Ruth Ziesak und sammelte bereits während ihres Studiums zahlreiche Erfahrungen auf der Opernbühne des Saarländischen Staatstheaters, wo sie schließlich in der Spielzeit 2016/17 festes Ensemblemitglied wurde. Seit der Spielzeit 2019/20 arbeitet sie am Oldenburgischen Staatstheater und widmet sich daneben intensiv dem Konzert- und Liedrepertoire. In allen drei Gattungen wurde sie schon für ihr musikalisches Schaffen ausgezeichnet.

Willi Kronenburg wurde früh in seinem Interesse am Orgel- und Cembalospiel unterstützt. Nach dem Studium der Kirchenmusik in Köln und Stuttgart setzte er seine Ausbildung in Freiburg und Amsterdam fort und wurde dabei von namhaften Lehrern unterrichtet. Seine Studien in den Fächern Orgel und Cembalo schloss er jeweils mit dem Konzertexamen ab. Nach mehreren ersten Preisen bei internationalen Orgel-Wettbewerben, entwickelte er eine rege Konzerttätigkeit, die ihn in fast alle europäische Länder sowie nach Nord- und Südamerika führte. Daneben wirkte er an über 40 CD- und Rundfunkaufnahmen mit.