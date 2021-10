Die compagnie nik (München) spielt das Stück "König & König" nach dem Buch von Linda de Haan und Stern Nijland für Kinder von 4 bis 10 Jahren (Spieldauer: 45 Minuten).

Eines Tages sagte die alte Königin zu ihrem Sohn in ihrer gewohnt freundlichen Art: "Raus aus der Badewanne, du Taugenichts! Ich will jetzt auch plantschen. Du bist erwachsen, jetzt wird geheiratet und regiert!" Darauf hatte der Prinz eigentlich noch keine Lust. Was war schon der öde Regierungsalltag gegen ein gemütliches Wannenbad, außerdem kannte der Prinz gar keine Prinzessin zum Heiraten! Aber Königinnen und Müttern muss man gehorchen. Die beiden Freunde Valentin und Waldemar wollen diese Geschichte spielen, aber wie es in Freundschaften so ist – man ist sich nicht immer einig, wie etwas erzählt werden soll und ob man als richtiger Junge eine Prinzessin spielen darf oder nicht …

Eintrittskarten gibt es beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 7, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058.

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien.