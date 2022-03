König Lear nach William Shakespeare

Die Tragödie des dem Wahnsinn verfallenden Königs Lear ist eines der berühmtesten und gleichzeitig grausig-geheimnisvollsten Stücke Shakespeares. Die Gemeinschaftsproduktion der Provisional Players und des Theaters U34 kondensiert den Klassiker auf intensive 90 Minuten und versetzt die Handlung in die Enge des moderne Wohnzimmers: Herr Lear, Familienpatriarch und legendärer Gründer eines erfolgreichen Familienunternehmens spürt das Schwinden seiner Kräfte und flieht in die Frührente. Ganz Leistungsmensch lobt er zur Verteilung seines Erbes einen Wettstreit unter seinen Töchtern aus - wer liebt Lear am meisten? Die Hybris des alten Mannes tritt eine Lawine los: Tochter Cordelia verweigert sich und wird vom gekränkten Lear in einem Anfall von Jähzorn verstoßen. Anfänglich harmlose Aussetzer entpuppen sich als Vorboten einer rasant voranschreitenden Demenz. Und im Machtvakuum, das Lears abrupter Abgang hinterlässt, wachsen schon längst bestehende Generationenkonflikte ins Monströse.