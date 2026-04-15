König Ubu von Alfred Jarry | DAT Theater

Die ehrgeizige Mutter Ubu stachelt den widerlichen, dummen und feigen Vater Ubu dazu auf, den König Wenzeslas zu ermorden. Gemeinsam mit Hauptmann Craque und seinen Schergen ermordet er den König und krönt sich selbst. Nach dem Staatsstreich herrscht Ubu mit brutaler Willkür. Er ermordet Adlige und Richter und presst dem Volk noch mehr Steuern ab. Dabei taumelt er zwischen Lächerlichkeit und Grausamkeit und hinterlässt eine Spur chaotischer Zerstörung. Ein feiger Tyrann, der in seiner ungezügelten Gier nach Macht jede Grenze überschreitet. Auf Wenzeslas Sohn Buggerlas, der diesen Alptraum zunächst wie gelähmt verfolgt, ruhen nun alle Hoffnungen.