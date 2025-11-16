König UBU – nach Alfred Jarry von mit dem Ensemble Materialtheater, Stuttgart.

Gurke oder Kaktus – welche Strategie ist die richtige zum Überleben? Zwei Damen beschließen ihrer Nettigkeit Adieu zu sagen und sich in Böswillen zu üben. Dazu zerren sie Alfred Jarrys bitterböse Kasperl-Groteske vom gierig-grausamen und feigen König UBU und seiner nicht minder schlimmen Gattin auf die Bühne: Mutter UBU überredet Vater UBU, den König von Pompolonien zu ermorden, sich an seine Stelle zu setzen und sich unermesslich zu bereichern. Das Attentat gelingt, UBU wird König, beschenkt und bescheißt sein Volk und mutiert zum Massenmörder und Diktator.

Die beiden Damen aber stellen bestürzt fest, dass auch Kakteen eingehen, wenn man sie zu heftig gießt …