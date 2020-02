Klassische Schlossführung „Herzogin“ in englischer Sprache

Königin Charlotte Mathilde war die letzte Königin, die Schloss Ludwigsburg bewohnte.

Ihre Staats- und Wohnräume werden in dieser Führung gezeigt. Es gibt jedoch auch Einblicke in die sonst verborgene Welt des Personals, durch den Blick in einen Dienerschaftsraum. Weitere Stationen der Führung sind die Ahnengalerie, das Schlosstheater, die Schlosskirche, zwei Appartements für Mitglieder der Familie, sowie der Spielpavillon und das Appartement der Erbprinzessin Henriette Marie. Die Bewohner und Künstler des Schlosses, sowie die Geschichte und Nutzung des Schlosses werden bei dieser Führung vorgestellt.