Körper in Bewegung

Bewegung sichtbar zu machen und ihr eine eigene Form zu verleihen, gehörte zu den zentralen Anliegen der Künstlerin Gertrude Reum.

Wie eindrucksvoll ihr dies gelungen ist, erleben wir bei einer 30‑minütigen Führung durch die aktuelle Ausstellung im Museum Würth in Künzelsau. Im Anschluss kommen wir selbst in Bewegung: In Kooperation mit „Fit mit Würth“ lassen wir die Eindrücke aus der Ausstellung bei einer Yogastunde auf dem Museumsvorplatz nachklingen und verbinden Kunst, Körper und Geist auf besondere Weise. Dauer: 90 Minuten

Bitte melden Sie sich über das Onlineformular unter www.kunstkultur.wuerth.com an.