Körpersprache

Achtzig Prozent der Kommunikation zwischen uns Menschen besteht aus körperlichen Signalen. Diese Sprache spricht zwar jeder, doch kaum einer weiß, was er da so alles erzählt. Wie wir laufen, uns begrüßen, in welcher Haltung wir neben jemandem sitzen oder stehen … sagt mehr über uns und die anderen aus als tausend Worte. Denn mit Worten können wir lügen, der Körper kann es nicht.

Warum das so ist und vieles mehr erfahrt Ihr in diesem »Fremdsprachen-Kurs«!

Mitbringen: Neugier, viele Fragen und Mut, mehr über Euch selbst erfahren zu wollen.

Sa. 25. Januar 14 – 19 Uhr

So. 26. Januar 11 – 16 Uhr