Jungen erfahren altersgerecht und ohne das Gefühl von Peinlichkeit in der KörperWunderWerkstatt, was sich in der Pubertät verändert. Auf anschauliche und abwechslungsreiche Art und Weise lernen die Schüler die weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane kennen und erfahren behutsam, wie ein neues Leben entsteht. Durch die Art der Darstellung spüren die Kinder, wie wunderbar und einzigartig ihr Körper ist – ein Meisterwerk eben! Dem Workshop geht ein Elternabend (Kurs 5B-14) am 7.04.2025 voraus. Dabei werden Eltern Inhalte und Material vorgestellt. Eine Teilnahme daran ist empfohlen.

Weitere Info zum Projekt: www.mfm-programm.de