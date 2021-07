Köstlich! Coca Cola in Betzingen

Ausstellung über die Coca-Cola Abfüllanlage in Betzingen in den 1950er und 1960er Jahren.

Genau 70 Jahre ist es her, dass in der Betzinger Auwiesenstraße die Produktion der prickelnden Brause aufgenommen wurde. Unternehmer Fritz Haller hatte die Konzession erworben und baute den Betrieb im Betzinger Ortskern auf.

Schnell entwickelte sich die Firma zu einem der großen Arbeitgeber der Nachkriegszeit und versorgte die ganze Region mit dem erfrischenden Getränk!

In der Ausstellung lebt diese Zeit nun wieder auf. Fotos aus dem Besitz der Familie Haller geben einen spannenden Einblick in die Entwicklung der Firma und die Popularität der Marke Coca-Cola in den 1950er Jahren. Auch die Betzinger Bezüge kommen in der Ausstellung, die die Mitglieder des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Betzingen liebevoll zusammengetragen haben, nicht zu kurz.