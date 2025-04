Küchen-Hacker

Du wolltest schon immer wissen, wie Programmieren funktioniert?

In unserem Ferienkurs entdeckst du die faszinierende Welt der Technik und lernst, wie du einem Küchenroboter Befehle erteilst! Dabei tauchst du spielerisch in die Grundlagen des Programmierens ein und erfährst, wie Computer „denken“. Gemeinsam mit den anderen Kindern erarbeitest du dann – basierend auf einem Rezept – ein Programm. Jemand von unserem Laborteam schlüpft in die Rolle des Küchenroboters und führt eure Befehle Schritt für Schritt aus. Das Beste: Du brauchst keinerlei Vorkenntnisse! Alles, was du mitbringen musst, ist Neugier und die Lust, Neues auszuprobieren.

11.06.2025, 10 - 13 Uhr für Kinder der Klassen 3-4

17.06.2025, 10: - 13 Uhr für Kinder der Klassen 4-5