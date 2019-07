Die Küchenmagd Ursel plaudert aus dem Nähkästchen.

Küchenmagd Ursel ist ein waschechtes Plapper­maul. Bei ihrem Gang über den Bietig­heimer Markt plaudert sie so aller­lei aus dem Näh­kästchen, zieht über ihre Herr­schaften her und zeigt da­bei die wichtigsten Sehens­würdig­keiten rings um den Bietig­heimer Markt­platz. Ursel berichtet von Geschichten über das Leben der wohl­habenden Bürger, den Kauf­leuten und Rats­herren, aber auch in das Leben der niederen Schichten, wie das der Bettler und Tage­löhnern, gewährt sie Ein­blicke. Gehen Sie mit ihr auf eine Reise durch die Sozial­topographie von anno­ dazu­mal und er­fahren Sie aus der Perspektive einer einfachen Küchen­magd, wie der All­tag im 17. Jahr­hundert aus­gesehen hat.