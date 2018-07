Küchenmamsell Lene kauft ein

1902 wird die überall bekannte Küchenmamsell Lene von der Oberköchin zum Einkaufen geschickt. Bestens informiert, was am württembergischen Hofe angesagt ist, können Sie Lene auf ihrem Weg durch die Stadt begleiten.

Die Zustände am Hofe sind ihr ein wichtiges Anliegen - genauso wie die Zutaten für ihre berühmten Maultäschle und Fleischküchle die der König so liebte. Lassen Sie sich unterhaltsam informieren und lernen Sie den besten Seifensieder kennen. Erfahren Sie was der Posamentenmacher herstellt und probieren Sie manche Leckerei.

TREFFPUNKT: RÜCKSEITE DES NEUEN SCHLOSSES, AKADEMIEGARTEN

ENDE: STADTMITTE

inkl. 2 kleiner VerkostungenDauer: ca. 2 StundenMindestteilnehmerzahl: 10 PersonenSprache: deutsch (schwäbisch)

Informationen zum Treffpunkt erhalten Sie bei der Anmeldung bzw. Buchung

70173 Stuttgart

