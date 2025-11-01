Küchenparty

Kulinarisches

bis

Parkhotel Heilbronn Gartenstraße 1 Heilbronn

Unser Küchenteam gibt Ihnen exklusive Einblicke hinter die Kulissen und verwöhnt sich mit kulinarischen Highlights an verschiedenen Stationen in unserer Küche.

Wir begrüßen Sie mit Livemusik und regionalen Getränken.

Inklusive Aperitif, Speisen und Getränken werden Sie für kurze Zeit ein Teil unseres Parkhotel Heilbronn Teams.

Speisen, Getränke & Live Musik sind inklusive.

Weitere Infos auf www.parkhotel-heilbronn.de/de/sommerfest

Info

Parkhotel Heilbronn Gartenstraße 1 Heilbronn
Kinder & Familie
bis
Google Kalender - Küchenparty - 2025-11-01 18:30:00 Google Yahoo Kalender - Küchenparty - 2025-11-01 18:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Küchenparty - 2025-11-01 18:30:00 Outlook iCalendar - Küchenparty - 2025-11-01 18:30:00 ical

Tags