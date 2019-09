Kühntett Kühntett

presented by IG Jazz

Vor genau zehn Jahren wurde der Bassist und Komponist Axel Kühn mit dem Jazzpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Im selben Jahr gewann er mit seiner damaligen Formation Kühntett den ersten Europäischen Burghauser Nachwuchs Jazzpreis und durfte mit seiner Band die vierzigste Burghauser Jazzwoche eröffnen.

Nach einer über fünfjährigen Bandpause formieren sich nun die vier jung gebliebenen Musiker erneut und feiern ihr persönliches Erfolgsjahr 2009 mit einer Reunion. Neben dem Bandleader Kühn hat das Kühntett mit Sandi Kuhn am Saxophon einen weiteren Jazzpreisträger (2013) und herausragenden Komponisten in seinen Reihen. Der Pianist Christoph Heckeler und Felix Schrack am Schlagzeug gehören zu den gefragtesten und versiertesten Musikern der baden-württembergischen Jazzszene.

Das Quartett spielt eine Mischung aus "Kühntett Klassikern" und neuen Kompositionen von Kühn und Kuhn. Besonders bei den älteren Kompositionen ist den Musikern ein frischer und offener Ansatz der Interpretation wichtig. Man darf sich auf einen tief in der Tradition verwurzelten Modern Jazz freuen, welcher nie verkopft klingt, natürlich fließend, energiegeladen und abwechslungsreich daher kommt und den Zuhörer gekonnt in seinen Bann zieht.

Besetzung: Sandi Kuhn (sax); Christoph Heckeler (p); Axel Kühn (b); Felix Schrack (dr)