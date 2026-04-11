KÜNightLive After the sun

AFTERTHESUN ist eine junge Band aus Hohenlohe, die 2021 am Schlossgymnasium in Künzelsau gegründet wurde.

Mit einer Mischung aus Rock- und Popklassikern sowie modernen Hits spricht die Band ein breites Publikum an. Neben Cover-Songs präsentiert sie auch eigene Kompositionen.

Wie immer gibt es von einem regionalen Caterer Essen und Getränke.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Foyer des Künzelsauer Rathauses, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten für zehn Euro, ermäßigt sechs Euro gibt es bei Tabakwaren Brückbauer oder an der Abendkasse. Reservierungen sind über die städtische Homepage möglich: www.kuenzelsau.de/veranstaltungen