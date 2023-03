Die Stadtverwaltung Künzelsau öffnet erneut ihre Türen für ein weiteres Live-Konzert im Rathausfoyer. Die Konzertreihe KÜNightLive wird von lokalen Bands gestaltet, die ihr Talent präsentieren und für eine unvergessliche Atmosphäre sorgen.

Am 5. April 2023 wird im Künzelsauer Rathausfoyer die Band Second Spring auftreten und mit ihrer einzigartigen Musik begeistern. Die Band bietet eine Reise durch die Rock- und Pop-Musik der vergangenen Jahrzehnte und spielt Rockklassiker ab den 70ern sowie aktuelle Hits. Somit haben die sechs Musiker für jeden etwas zum „Rocken“ mit dabei.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten für zehn Euro, ermäßigt sechs Euro für Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Familienpass-Inhaber gibt es bei Tabak Brückbauer oder an der Abendkasse. Reservierungen nimmt Renate Kilb von der Stadtverwaltung Künzelsau entgegen.

Kontakt: renate.kilb@kuenzelsau.de, Telefon 07940 129-121. Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste an diesem Abend von Helmuts Catering.

Weitere Termine zum Vormerken

03.05.2023: Lazy Monkeys

11.10.2023: Gravity

08.11.2023: TETs

13.12.2023: Jimby Jones and the Lizards of Love

