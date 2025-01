Künstlerfamilie Mutschler: "Enjoy the difference"

Eine Kunstaustellung, die viel über Familiengeschichte(n) im Besonderen und Allgemeinen erzählen kann: die „Künstlerfamilie Mutschler“ zeigt drei Künstler*innen, die unterschiedlicher nicht sein könnten – aber doch aus einer Familie stammen.

Im Heilbronner Künstlerbund war er zu Lebzeiten aktiv: Rudolph Mutschler (1909-1990), Kunsterzieher am Theodor-Heuss-Gymnasium, war während, aber insbesondere nach seiner Pensionierung ein regional bekannter Maler und Bildhauer.

Mit der Wucht eines Kindes setzt sein Sohn Michael Mutschler (*1947) der klassischen Ästhetik seines Vaters, die in Anbetracht der Geschehnisse leicht ins Surreale rutschte, ein expressives Statement entgegen. Seine post-expressionistischen Malereien knüpfen an die Zeit der großen Expressionisten in den 1920ern an und wollen die Geschichte von Energie, Kraft und Veränderung zu Ende erzählen.

Ein Künstler, dessen Oeuvre erst nach dem Berufsleben, aber mit der Erfahrung eines Lebens, entsteht. Ihre Werke enthalten jene Dringlichkeit, die Werke „die entstehen müssen“ auszeichnet, sagt Enkelin, Tochter und Kuratorin Anja Mutschler, die sich bang fragte, ob diese beiden so verschiedenen Künste überhaupt eine Geschichte erzählen könnten. Das tun sie.

Ein künstlerisches und möglicherweise auch geistiges Bindeglied, das dem lauten Kunstanspruch der beiden Herren sublime Stärke entgegensetzt, ist das Collagenwerk von Eva Petzold, geb. Mutschler (*1945). Ein zeitloses Werk einerseits, denn es entsteht nebenbei aus den Materialien, die sie so findet.

Am Sonntag, den 23. März findet im Rahmen der Pop-Up-Ausstellung „Enjoy the difference“ das Galeriefrühstück statt.