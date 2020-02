Künstlergespräch: Hans Holbein: Die Graue Passion

»Die Graue Passion« hat der Schlagzeuger, Komponist und Hochschullehrer Klaus Sebastian Dreher ein gleichnamiges Oratorium für Gesangssolisten, drei Chöre und Instrumentalsolisten komponiert. Anlässlich der Wiederaufführung in der Kilianskirche Heilbronn (Sa. 28.3., 18.00 Uhr) und in der Stadtkirche St. Dionys in Esslingen (So. 5.4., 19.00 Uhr) unterhält sich Steffen Egle mit dem Komponisten über die Entstehung des Werks. Kostenfreies Angebot - um ein Online-Ticket zu buchen, ist eine Anmeldung im Webshop erforderlich!