Die Katze Eleonore - Gastspiel des Landestheaters Tübingen

im Rathausfoyer

Rathaus Güglingen Marktstraße 19-21, 74363 Güglingen

Gastspiel des Landestheaters Tübingen

In einem Monolog von Caren Jeß spricht Schauspielerin Jennifer Kornprobst über Identität und Selbstfindung, über freiwilligen Rückzug aus Zuschreibungen und Erwartungen, über einen Ausstieg aus der Gesellschaft, aus beruflichen Bindungen und aus familiären Beziehungen.

Witzig, rätselhaft und erstaunlich nachvollziehbar begleitet das Publikum die Verwandlung der erfolgreichen Maklerin hin zur schnurrenden Katze.

