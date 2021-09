Till Ansgar Baumhauer - Follow me

Im Rahmen der in Schwäbisch Hall (in Kooperation mit der Kunsthalle Würth) stattfindenden Ausstellungen mit Werken von Leonhard Kern (1588 –1662) präsentiert der in Dresden lebende Künstler und Publizist Till Ansgar Baumhauer eine Werkserie, die sich mit Gewalterfahrung und deren Visualisierung sowie mit ihrer Vermittlung über kulturelle Grenzen hinweg befasst.

Wie erinnern wir uns kollektiv an historische kriegerische Gewalt? Wie weit betrifft sie uns noch, und macht sie uns empathisch für vergleichbare Konflikte heutzutage?

Baumhauer geht diesen Fragen nach, indem er exemplarisch ein Motiv aus dem Dreißig-jährigen Krieg in unterschiedlichen Kulturräumen bei Kooperationspartnern zur künstlerischen Neugestaltung in Auftrag gibt. Die verschiedenen Deutungen verraten in der Gesamtschau viel darüber, bis zu welchem Grade Kunstwerke über ihren Entstehungskontext hinaus verstehbar sind und wo die Botschaften von Missverständnissen überlagert werden. Damit gestaltet Baumhauer eine Situation, in der der Betrachter in der Annäherung an die verschiedenen Interpretationen auch seine eigene Sichtweise hinterfragt.

mit Werken von Till Ansgar Baumhauer und César Fausto Ugsha Cuyo (Ecuador), Phool Patti (Pakistan), Mohammed und Arslan Iqbal (Pakistan), Paint Syndicate (Deutschland / China) und anderen

Hinweis: Wegen der beengten Räumlichkeiten im Wintergarten des Hällisch-Fränkischen Museums verzichten wir in Zeiten der Coronakrise auf eine Eröffnungsfeierlichkeit.