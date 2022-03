Künstlergespräch

Künstler Gosbert Gottmann erzählt im Gespräch mit Maren Keß-Hälbig, kuratorische Assistentin, und den Besucher*innen des Kunstmuseum Reutlingen | konkret über seine fotografische Arbeit und seine in der aktuellen Ausstellung Vom Verrinnen gezeigten Werke.

Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft. Kein Konzept prägt unseren Alltag so sehr wie dasjenige der Zeit. Die in der Schau Vom Verrinnen. Zeitkonzepte der Gegenwartskunst präsentierten Werke von 13 internationalen Künstler*innen schärfen das Bewusstsein dafür und machen das Verrinnen erlebbar. Gosbert Gottmann (*1955) war hauptberuflich nicht in der Kunst, sondern in einem ganz anderen Bereich, als Unternehmensmanager einer von ihm gegründeten Intensivpflegeeinrichtung für Kinder und Jugendliche, tätig und setzte sich seit den frühen 1990er-Jahren in seinen umfangreichen Fotoserien mit aktuellen gesellschaftlichen Themen und Entwicklungen auseinander. Das Kunstmuseum zeigt Werke seiner Serie Good Old Germany (seit 2007), in der er mittels der zittrigen Handschrift hochbetagter Menschen digital neue Wörter zusammensetzt, die er dem Sprachgebrauch der Populär- und Jugendkultur entnimmt, wie beispielsweise „Topmodel“ oder „cringe“. In Gottmanns Arbeiten treffen zwei Welten aufeinander: Leichtigkeit, Glamour und Jugend versus die Mühen des Alters – und regen an zu einer spannenden Diskussion.

Keine Anmeldung erforderlich

