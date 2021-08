Künstlergruppe Tausendgrün: "Welche Farbe hat die Hoffnung?"

× Erweitern Hans Kumpf Künstlergruppe Tausendgrün

2001 zunächst als Begabtenförderkurs entstanden, ist die Künstlergruppe Tausendgrün stetig gewachsen und hat sich bis heute durch viele Ausstellungen und zahlreiche Aktionen einen guten Namen in der regionalen Kunstszene erworben. In wöchentlichen Kursen werden zur Zeit 40 Menschen vorwiegend mit Unterstützungsbedarf in der Einrichtung Schöneck und inklusiv in der Volkshochschule Schwäbisch Hall künstlerisch begleitet.

Die Besonderheit dabei ist, dass durch die fortlaufenden Kurse und die zuverlässige Begleitung durch Kunstassistenten in einem geschützten Rahmen eine kontinuierliche Förderung stattfinden kann. So wird ein wertvoller Beitrag zur persönlichen Entwicklung geleistet und darüber hinaus eine aktive Teilhabe am kulturellen Geschehen ermöglicht.

Die Arbeit von Künstlerateliers wie Tausendgrün wird kunstgeschichtlich als „Outsider Art oder auch Art Brut“ definiert und eingeordnet. Hierbei handelt es sich um eine völlig eigenständige Richtung, deren Hauptmerkmal es ist, einen unverbildeten, freien und individuellen Ausdruck des Künstlers zu fördern und zu würdigen. Dabei bestimmen nicht die Regeln des Kunstmarktes (mit Blick auf mögliche Käufer) den Entstehungsprozess, sondern gerade dadurch eine besondere Freiheit im kreativen Ausdruck.