Künstleringespräch: Justyna Koeke

m Rahmen ihrer Einzelausstellung in der Galerie im Prediger spricht Justyna Koeke mit Kuratorin Linnea Streit über ihre künstlerische Arbeit.

Seit einigen Jahren schafft die Künstlerin insbesondere ortsspezifische Installationen. So auch in Schwäbisch Gmünd, wo sie den gesamten Galerieraum in ihre Installation einbezieht und mit einem Netz aus Seilen durchspannt. Wie entsteht eine solche Installation? Was ist das Ziel von Koekes interaktivem Ansatz, bei dem auch die Besucherinnen und Besucher körperlich aktiv werden dürfen? Auch die in die Installation integrierten Fotografien und Videos der letzten zehn Jahre, die oft mit ihren Performances zusammenhängen, werden Teil des Gesprächs sein.