Veranstaltungsprogramm 2024 des Löwenstein-Forschungsvereins e.V. mit dem Rahmentitel „100 Jahre Doris Angel, Tochter von Helene und Felix Löwenstein, und 100 Jahre Harold Livingston, Sohn von Flora und Artur Löwenstein“. Ein Begleitprogramm zum Stadtjubiläum 1250 Jahre Mössingen.

Einladung zur Vortragsveranstaltung

Künstlerinnen in der Löwenstein‘schen Pausa

Vortrag von Irene Scherer, Löwenstein-Forschungsverein e.V. am 7. Mai 2024 um 20.00 Uhr in der Pausa-Tonnenhalle (Veranstaltungsraum)

Die Löwenstein’sche Pausa hat in den Jahren 1919 bis 1936 mit zahlreichen Künstlerinnen zusammengearbeitet. Zu ihnen zählten die Bauhaus-Schülerinnen Friedl Dicker, Lisbeth Oestreicher und Ljuba Monastirskaja. Eine enge Verknüpfung bestand zwischen Helene Löwenstein und Lily Hildebrandt. Auch Grete Groß war für die Pausa tätig. Seit 1921 sah sich die Pausa mit der Bauhaus-Kultur verbunden. Der Vortrag geht auch auf die künstlerische Entwicklung von Helene und Felix Löwenstein nach deren Vertreibung ein. In Manchester standen die Löwensteins mit weiteren Bauhaus-Frauen in Kontakt.