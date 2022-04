Was bedeutet der Begriff Iskiographie und was können Ornithologen aus diesen Bildern erfahren? Wieso hätte Leonardo da Vinci diese Technik sicher gerne genutzt? Und wie können in einer zweidimensionalen Photographie des Nachtzg-Projekts vier, fünf oder noch mehr Dimensionen verborgen sein? All diese Fragen beantwortet Lothar Schiffler bei dieser Führung.