Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken

Der Begriff Künstliche Intelligenz, oder auch abgekürzt KI, ist in aller Munde. Aber was ist das eigentlich? Was unterscheidet KI von den Anwendungen von Computern, die wir inzwischen alle in unserem täglichen Leben erfahren? Wird die Menschheit in der Zukunft von einem Supercomputer überwacht und beherrscht werden oder wird KI uns helfen, die großen Probleme in der Wissenschaft, in unserer Umwelt (Klimakatastrophe) oder auch im sozialen Umfeld (Pflegenotstand) zu lösen? Der Vortrag kann keine Antworten auf diese Fragen geben, will aber zu Diskussionen anregen und dazu beitragen, dass wir uns alle mit diesem Thema auseinandersetzen können.

Diese Veranstaltung ist Teil des Themenforums in Kusterdingen. Das Themenforum ist eine Initiative der dortigen katholischen Kirchengemeinde.